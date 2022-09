Kirk Hammett compose la musique d’un "journal d’horreur"

Kirk Hammett, guitariste de Metallica, a lancé un nouveau projet dans lequel il a composé la bande-son que vous pourrez écouter en lisant un journal intime peu rassurant.

C’est ce 11 septembre qu’il a partagé sur TikTok une vidéo qui associe des images d’une route sinueuse sur fond de picking à la guitare acoustique, et le premier chapitre d’une histoire intitulée I Have to Get Rid of This Guitar I Found, à trouver sur sa page Reddit "Kirk Hammett Horrors ".

L’enregistrement est destiné à être écouté en boucle pendant que vous lisez l’histoire :