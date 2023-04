Kirill Serebrennikov : "Le public russe n’a aucune idée de qui était le compositeur Piotr Tchaikovsky !"

Quand on fait un film historique, il faut arriver à résumer, comment y êtes-vous arrivé ?

De nos jours, le sujet féminin est vraiment important. Il y a eu beaucoup de problèmes et de sujets sur le genre, et comme je voulais faire un film historique, je devais trouver un lien avec notre vie actuelle. C’était mon intérêt artistique. Et il ne reste rien de la Russie du XIXe siècle, à cause des guerres, de la révolution, du pouvoir soviétique. Donc, il a fallu reconstruire et c’était un travail très intéressant pour nous.

Vos précédents films ont été montrés à Cannes, mais à l’époque, il vous avait été impossible de venir ici. Aujourd’hui vous êtes là avec votre film, quel est votre état d’esprit d’artiste russe dans ce contexte ?

Quand je restais à la maison, avec l’impossibilité de voyager, c’était triste mais ça m’a permis de prendre de la distance avec la vie trépidante des festivals, parce que ce matin par exemple à 8h, quelqu’un a frappé à la porte de ma chambre pour me proposer les services d’un coiffeur, et quand j’ai refusé, ils m’ont proposé du maquillage, ce que j’ai refusé également. C’était une journée qui commençait dans la folie ! Là je suis assis, ici, à faire 3 interviews à la minute ! Donc, se trouver loin de tout ça, ça m’aide plus et c’est nettement plus sain ! Mais je sais que venir en festival, et présenter son film pour l’aider à commencer sa vie, c’est très important, plus particulièrement le festival de Cannes qui est la meilleure plateforme pour donner vie à un film.

Selon, avec le contexte de la guerre, quelle est la place d’un artiste russe ?

En fait, un grand nombre d’artistes russes sont contre la guerre, c’est un moment très triste, parce que les gens qui se sont prononcés contre la guerre ont beaucoup de problèmes pour travailler, il y a des listes noires, et des gens sont forcés de quitter le pays à cause de la guerre, et ils ont tout perdu, famille, travail, etc. Evidemment, je ne veux faire aucune comparaison avec la catastrophe qui se passe en Ukraine, avec ces gens qui vivent sous les bombes, cachés dans les caves pour des semaines, des mois, c’est terrible ! Une véritable tragédie ! Mais la guerre tue des gens de chaque côté. Être un artiste à l’heure actuelle c’est dire aussi : arrêtez la guerre ! Arrêtez la guerre, et de le répéter tous les jours. Et aller dans les festivals, faire des films, ou de l’art, c’est une déclaration importante contre la guerre parce que l’art nous fait comprendre la fragilité de la vie, nous montre l’importance de chacune des vies humaines. Alors que la guerre ? Que fait la guerre ? La guerre détruit la vie, et les politiciens qui déclenchent les guerres n’ont aucune idée de l’importance de la vie, ils ne prêtent aucune attention à la souffrance des gens. Alors que cette souffrance, c’est le sujet essentiel de toute culture, de chaque film, de chaque performance théâtrale, donc, faire de l’art c’est s’opposer à la guerre, faire de l’art et participer à des festivals, c’est une déclaration de la vie contre la guerre aujourd’hui.