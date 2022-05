"Kiri", une mini-série sur les coulisses de l’adoption

Miriam Grayson, une assistante sociale britannique, s’occupe de Kiri, une fillette noire de 9 ans qui doit être adoptée par Alice et Jim Warner, un couple blanc. Avec la permission des Warner, Miriam accepte que Kiri rende une visite non supervisée à son grand-père Tobi et à sa seconde épouse, Rochelle. Lorsque Kiri disparaît, Miriam est interrogée par l’inspecteur Vanessa Mercer, qui pense que Kiri a été enlevée par son père Nathaniel, un homme violent. Quand Kiri est retrouvée assassinée, Miriam est suspendue…