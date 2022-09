Kirghizstan : 36 morts après les affrontements avec le Tadjikistan, selon un nouveau bilan

Samedi matin, le ministère tadjik de l'Intérieur avait indiqué que des civils avaient été tués au Tadjikistan lors de violations de la trêve, sans préciser depuis leur nombre. Des tirs entre les deux pays en début de semaine avaient déjà causé la mort de deux garde-frontières tadjiks et fait des blessés.

La frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizstan est le théâtre de combats réguliers. Près de la moitié des 970 kilomètres de frontière commune est contestée depuis la dislocation de l'URSS, sur fond de tensions pour l'accès aux ressources.

En avril 2021, une éruption de violences avait fait plus de 50 morts et laissé craindre un conflit à plus grande échelle.