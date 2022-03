Kirby et le monde oublié propose une démo gratuite

La prochaine grande aventure de Kirby débarquera sur Switch le 25 mars prochain. D’ici là, Nintendo propose une démo qui vous permet de découvrir le premier monde, Naturaplena, en solo ou à deux joueurs.

Un univers qui séduit

On peut désormais vous le dire : Kirby et le monde oublié est une véritable réussite. Sans entrer dans les détails (il faudra attendre la critique complète pour cela), on ne peut que vous conseiller de vous lancer en téléchargeant dès à présent la démo gratuite.

L’aventure proposée est à la hauteur de nos attentes et promet de faire date dans la franchise Kirby, qui ne cesse de se réinventer (souvenez-vous des épisodes en laine et en pâte à modeler).

Pour en profiter, il suffit de vous rendre sur la page du jeu à cette adresse, ou bien de faire une petite recherche sur l’eShop de la console.

Pour rappel, Kirby et le monde oublié vous plonge dans un univers en ruines. Kirby devra sauver les Waddle Dees piégés dans des dizaines de niveaux. Le jeu en 3D proposera également des transformations inédites (voiture, cône, machine à bonbon et on en passe).