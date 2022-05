Kirby 64 rejoint l’abonnement Nintendo Switch Online

Après Mario Golf 64, Zelda Majora's Mask et F-Zero X, c’est le jeu Kirby 64: The Crystal Shards qui viendra s’ajouter aux quelques titres N64 déjà disponibles dans le “Pack Additionnel”.

La première aventure en 3D de Kirby

Après le récent Kirby and the Forgotten Land, sorti en mars 2022 sur Switch, Nintendo propose un retour en arrière avec l’arrivée de Kirby 64: The Crystal Shards, le premier jeu en 3D (ou plutôt 2.5D) de la série sorti en 2001 sur Nintendo 64. En effet, comme l’annonçait l’entreprise au lancement du Pack Additionnel pour l’abonnement Nintendo Switch Online (qui propose des titres N64 et SEGA Mega Drive), d’autres jeux seraient ajoutés au compte-gouttes.

Après Banjo-Kazooie, Majora's Mask, F-Zero X et Mario Golf 64, voici donc le cinquième jeu N64 ajouté au catalogue cette année. Kirby 64: The Crystal Shards rejoindra le vendredi 20 mai les autres titres déjà disponibles, à savoir :