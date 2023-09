Kipchoge de retour à Berlin après son échec à Boston : "Je suis prêt pour la tâche qui m'attend"

"J’ai appris beaucoup de la course de l’an passé. Mais l’an passé, c’est l’an passé. 2023 est différent de 2022, avec une approche différente", a estimé Kipchoge à deux jours de l’épreuve. "Absolument, je suis nerveux. Mais la nervosité prouve que je suis prêt pour la tâche qui m’attend dimanche", a-t-il ajouté.

Depuis son record du monde, le Kényan de 38 ans a enregistré un rare revers à Boston fin avril 2023, ne prenant que la sixième place sur un parcours plus vallonné qu’à Berlin.

"J’essaie d’oublier ce qui s’est passé à Boston, c’est coincé dans ma tête", avait-il expliqué à l’AFP dans un entretien chez lui à Kaptagat, sur les plateaux de la vallée du Rift, à la mi-juin.

A cette occasion, il avait affirmé qu’après Rio en 2016 et Tokyo en 2021, sa "priorité" dans les mois à venir était le triplé olympique, exploit qu’aucun marathonien n’est parvenu à réaliser jusqu’à présent aux Jeux.

Après la course olympique, extrêmement accidentée à Paris et dans sa région le 11 août 2024, il pourra repartir vers son infatigable quête de marquer l’histoire de la discipline, souhaitant inscrire son nom au palmarès des six marathons "majeurs".

Vainqueur à Berlin, Londres (2015, 2016, 2018 et 2019), Tokyo (2022) et Chicago (2014), il lui manque encore Boston et New York.