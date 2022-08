Kiosque de Fosses-la-ville : l’arrêt du conseil d’Etat suspend sa démolition au grand dam des autorités communales

Virgil Declerq, président de l’ASBL Communauté Historia soutient et accompagne les fossois dans leur lutte pour leur patrimoine depuis deux ans. Il commente cet arrêt du Conseil d’Etat : " Il y a à la fois un intérêt historique et culturel à maintenir ce monument dans la ville. Par ailleurs, la population s’est vue imposer des choix politiques et personnels sans qu’il n’y ait de réelle concertation avec elle.

La commune de Fosses-la-Ville devait, en principe, réaliser une étude de la base du kiosque et le restaurer mais les autorités communales, sans prendre en compte l’avis des citoyens, sans enquête publique, sans avis affiché, ont décidé de démolir la partie basse du kiosque. Ce sont des actes antidémocratiques et illégaux. Le conseil d’Etat se pose aussi beaucoup de questions sur la manière de faire du fonctionnaire délégué et de la ministre wallonne du Patrimoine. Il se demande comment le monument a pu être déclassé. "

De son côté, le bourgmestre de Fosses-la-Ville, Gaetan de Biltering ne comprend pas cet avis rendu par le conseil d’Etat. Il estime que le permis de démolition était tout à fait légal et tout au contraire, la commune s’est montrée particulièrement conciliante en arrêtant ses travaux pour laisser le temps au Conseil d’Etat de rendre son avis.

Le bourgmestre ajoute : " Je ne comprends pas sur quoi le Conseil d’Etat a statué et je pense que les personnes qui ont introduit ce recours en urgence ne constituent qu’une poignée de personnes qui ne représentent pas la population et nous font perdre du temps, de l’énergie et beaucoup d’argent. "