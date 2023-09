Kiosk : "Norman c’est comme normal, à une lettre près", une pièce qui questionne la normalité

Tout le long de la pièce, on comprendra que son but premier est de mettre sur la table les normes qui nous ont été inculquées depuis des années et les questionner, ainsi que ses clichés.

Il faut d’ailleurs savoir que cette pièce en rappelle une autre, "Pink boys and Old Ladies", également mise en scène par Clément Thirion en 2019. Le metteur en scène souhaitait interroger ces questions de norme dès le plus jeune âge, c’est pourquoi il a décidé de reprendre cette pièce mais d’en faire une adaptation pour les plus jeunes.

Il me semblait important de raconter cette histoire aux enfants un peu avant l’adolescence pour poser cette question du code d’expression de genre et de ce qu’on attend des gens en fonction du genre […] et de juste raconter cette histoire à ce moment-là du développement des jeunes adultes en devenir.

Car au final, Norman, ce qu’il fait, c’est uniquement porter quelque chose dans lequel il se sent bien, sans se poser plus de questions ! Et c’est le regard des autres gens qui le feront sentir mal, un monde bourré de clichés et stéréotypes parfois bien archaïques.