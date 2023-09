Kiosk : "Le vif du sujet", une pièce forte portant la voix des femmes atteintes du cancer du sien

Dans Kiosk, Cédric Wautier vous emmène découvrir la pièce Le vif du sujet, une pièce forte qui nous parle du cancer du sein.

Sur scène, on retrouve la comédienne Laurence D'Amélio, qui interprète une avocate de 45 ans. Dans une décor très simple, on est avec cette femme, son livre juste à côté d'elle et elle raconte sa vie. Tout va bien pour elle, c'est femme indépendante qui vit avec son temps. Mais un jour, un événement vient changer le cours de sa vie...

Sous sa douche, elle fait la découverte d'une masse près de son sein. De fil en aiguille, le verdict tombe, c'est bel et bien un cancer du sein. Et durant toute la pièce, on aborde tout ce parcours vers, on l'espère, la guérison.