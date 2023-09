Ce n’est pas la première fois que Céline Delbecq aborde des sujets engagés. En 2016 elle avait exploré la problématique des familles d’accueil dans "L’enfant sauvage". En 2019, le féminicide dans "Cinglée" et le thème de la violence au sein de la famille dans "Les yeux noirs".

D’ailleurs, quand Céline Delbecq parle de son travail, elle avance cette sensation récurrente qu’elle éprouve : "un spectacle ce n’est pas suffisant, qu’est-ce que je pourrais faire de plus ?" On sent que d'une part, elle est tiraillée entre le métier du théâtre et d’une autre part, elle souhaite une implication plus grande sur le terrain dans le domaine social.

Et dans ce cas, c’est Christine Mahy, responsable du réseau wallon de la lutte contre la pauvreté, qui va permettre ce petit plus. Elle va montrer ce spectacle à des travailleurs sociaux œuvrant au quotidien avec de véritables Carine. En entreprenant cette démarche, elle veut amener une réflexion sur les endroits où il y a un mauvais aiguillage qui est activé, et où on espère éviter ce genre de réalité dans la vie d’autres jeunes femmes.