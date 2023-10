Kiosk : "Le grand feu", une pièce de théâtre qui réinterprète Brel version 2023

Dans Kiosk, Cédric Wautier revient sur la pièce Le grand feu, mise en scène par Jean-Michel Van den Eeyden (également directeur de l’Ancre). Pour les connaisseurs, ce spectacle vrai et sincère qui reprend des textes de Jacques Brel, dont nous commémorerons les 45 ans de sa disparition ce 9 octobre, avait déjà été joué il y a quelques années et il revient aujourd’hui à l’Ancre, à Charleroi.

Sur scène, deux interprètes : Mochélan et Rémon Junior. Rémon, c’est un bidouilleur de sons, entendez un compositeur de musiques d’aujourd’hui. Il crée et interprété les musiques et sur ces musiques, on a Mochélan. Mochélan est un comédien, un rappeur, une personne avec une sensibilité à fleur de peau, qui bouillonne également énormément de l’intérieur.