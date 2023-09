Kiosk : la pièce de théâtre "Kheir Inch Allah", ou comment trouver sa place de femme

Son spectacle, c'est une lettre d'amour à toutes les personnes qui l'ont entourée, une ode à l'amour des drarés dont elle fait partie. On se raconte, on se complimente et on se dit les choses qui vont un peu moins bien.

Le tout est raconté avec tendresse et sans égratignure gratuite sans épargner personne non plus, car elle rit d'elle la première !

Au final, si on devait raconter l'histoire de Yousra, on pourrait conclure en disant que c'est une jeune femme qui raconte son cheminement jusqu'à sa vie de jeune femme. Elle trouve sa voie en faisant des essais et des erreurs tout en se servant de sa force de caractère acquise au contact de ceux qu'elle aime dans sa famille de sang et de cœur.

Un vrai spectacle qui a valeur d'ouverture sur les autres, ouvert à tous !