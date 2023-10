Kiosk : "L’œil du cerf", une pièce en cinq dimensions, à découvrir sans plus tarder

L’Œil du Cerf s’intéresse à six personnages. Des anonymes que l’on va dépêcher sur un lieu non identifié, un poste d’observation, représenté sur scène par une boîte. Sur place, ils ont tous leur attirail bien scientifique : des combinaisons blanches, des dictaphones, des compteurs génères ou encore des enregistreurs en tout genre. Leur mission ? Observer la vie qui se passe dehors. Pourtant, bien vite, ils se rendront compte que tout l’équipement ne servira à rien dans cette mission, et surtout, la question du "comment s’y prendre pour observer ce monde ?" va vite poser souci.

Au final, l’enjeu principal de cette pièce, c’est de se poser une question : quel langage nous permet d’être sensibles à ce qui nous entoure et quels sont les mots nous permettant de nous en rapprocher, par la sensation corporelle qu’un mot peut susciter dans le corps de qui l’entend.