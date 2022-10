Kinshasa (N) tóngá : the neverending chantier

Kinshasa (N) tóngá, présentée d’abord à Kinshasa, est un des événements du projet Living Traces de Kanal-Pompidou, un projet passerelle qui interroge "les vécus et mémoires vivantes" entre les deux capitales. L’expo résonne avec l’actualité de l’institution Kanal, en chantier physique – le musée devrait réouvrir en 2024 -, et en réflexion sur la manière de créer un musée non européocentré dans une capitale multiculturelle.

Parmi les 15 artistes présentés, dans une scénographie faite de tôles et de parpaings qui rappelle l’habitat d’une majorité de Kinois, on pointe Sammy Baloji, Godelieve Kasangati intimiste et Mega Mingiedi le seul artiste de la sélection avec un discours directement politique qui dénonce les manques de l’État congolais et la corruption généralisée.