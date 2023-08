Kingston, sur les traces des reggaemen : Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer…

Le Wailers Museum : Bunny Wailer a été le dernier survivant du trio originel des Wailers, sa maison de Wahington Gardens a donc été transformée en musée avec le soutien de son manager et de sa famille. Objets, photos, récompenses et contenu audiovisuel sont au programme avec énormément de références au rastafarisme.

Peter Tosh a aussi son musée. Bâti sur le terrain du Pulse Center de New Kingston, il est consacré à sa vie et sa carrière avec, là aussi, bon nombre d’objets et de souvenirs. Son unicycle et pas mal de choses qu’il avait lui-même fabriquées sont aussi visibles au 38a de Trafalgar Road.