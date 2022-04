Pour le reste, peu d’informations ont filtré. On sait simplement que l’histoire du quatrième volet se déroulera dans la ville de Quadratum. “Une grande ville vaste située dans un monde magnifique et réaliste comme jamais vu auparavant dans la série Kingdom Hearts. Les fans seront ravis de voir le retour des célèbres compagnons de Sora, Donald et Dingo, en plus de la première apparition de Strelitzia, un nouveau personnage mystérieux qui apparaît devant Sora dans ce nouveau décor étrange.”

Pour découvrir les premières images de ce nouveau volet, ça commence à 4 minutes 09 dans la vidéo ci-dessous.