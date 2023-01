King Records et le rythm and blues façon The 5 Royales

Direction Cincinnati, Ohio, on s’arrête sur le label King Records, fondé en 1943 par Syd Nathan. Le label a commencé en publiant de la musique country et du bluegrass, mais très vite, a élargi son offre pour inclure au catalogue du R’n’B, du rockabilly, du gospel et du jazz. En somme, un label précurseur, ce qui a permis à King Records d’attirer une variété de talents musicaux. Il a signé des artistes tels que James Brown, Hank Ballard, les Dominoes, et aussi, The 5 Royales.

A noter que King Records a été le premier label à sortir un album de James Brown, l’un des artistes les plus importants de l’histoire de la musique noire américaine. King Records s’est éteint en 1975, mais a laissé derrière lui une quantité de disques qui sont encore appréciés de nos jours. De nombreux artistes qui ont enregistré pour le label ont été introduits au Rock and Roll Hall of Fame et King Records est considéré comme l’un des plus importants de l’histoire de la musique américaine.