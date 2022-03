King Hannah : Roi du riff & dame de coeur

Si King Hannah est officiellement un duo, de nombreuses personnes s'affairent autour des deux partenaires sur scène et en studio. "Hannah et moi sommes les fondateurs du projet, mais aussi ses seuls membres permanents", détaille Craig Whittle. "En ce sens, il nous paraît légitime de nous présenter sous la forme d'un duo." Conçu pendant les longues périodes de confinement, le premier album de King Hannah voit aujourd'hui le jour sous un titre à rallonge. "Dès nos débuts, il était question d'apposer une longue phrase sur la pochette du disque", indique Hannah Merrick. "C'est d'ailleurs ce que nous avons fait, dès 2020, avec la sortie de notre premier EP (baptisé "Tell Me Your Mind And I'll Tell You Mine"). Pour trouver le titre de l'album, nous avons parcouru les paroles des chansons afin d'en extraire une phase emblématique. En ce sens, "I'm Not Sorry I Was Just Being Me" est une déclaration d'intention. C'est une manière de nous présenter sans détour, honnêtement, sans nous excuser d'être qui nous sommes. Et puis, nous aimons ces titres qui ressemblent à des dialogues avec le public."