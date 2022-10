« King Arthur », Henry Purcell en baskets, trainings et vestes argentées à Central

Présenté dans le cadre du Festival Musical du Hainaut, le spectacle musical imaginé par Sofia Betz adapte le chef-d’œuvre d’Henry Purcell. " King Arthur " prend la forme d’un opéra rock destiné au jeune public dès onze ans. " King Arthur " sera présenté ce dimanche 9 octobre à 16h à Central.

En ce mois d’octobre les Festivals de Wallonie se suivent et ne se ressemblent pas. Le Festival Musical du Hainaut s’ouvre ce vendredi à la Louvière. La programmation croise les époques, les disciplines et les répertoires. Le Festival Musical du Hainaut se déploie sur deux week-ends : à la Louvière du 7 au 9 octobre et à Tournai du 14 au 16 octobre.

A la Louvière, le concert d’ouverture de ce vendredi 7 octobre rendra hommage à Joséphine Baker. La soirée de samedi sera marquée par la rencontre entre un orchestre baroque et l’énergie de la danse hip-hop. Quant à l’après-midi de dimanche, elle sera consacrée au jeune public. " King Arthur " est un opéra rock ! Déjanté.