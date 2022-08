Kinepolis reprend l’exploitation de deux cinémas espagnols

Kinepolis a signé, avec la société immobilière General de Galerías Comerciales, un bail pour la reprise de l’exploitation de deux cinémas espagnols, l’un situé à Mataró (Barcelone) et l’autre à Marbella, dans le centre commercial La Cañada, annonce le groupe belge.

Kinepolis entend déployer dans ces deux complexes ses concepts premium, comme la projection laser, les sièges premium…

Avec ce contrat, le groupe compte 10 cinémas en Espagne, dont les deux plus gros complexes du pays (Kinepolis Ciudad de la Imagen à Madrid et Full Barcelona), soit un total de 157 salles et presque 38.000 sièges.