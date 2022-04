Kinder Surprise et Schoko Bons, cinq versions des produits chocolatés Ferrero rappelés pour cause de salmonelle

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) rappelle plusieurs produits chocolatés de la marque Ferrero en raison de la présence de la bactérie salmonelle. Les produits en question ont été fabriqués dans l'usine Ferrero d'Arlon.

Il s'agit des Kinder Surprise 20g et 3x20g avec une date de durabilité minimale (DDM) comprise entre le 11/07/22 et le 7/10/22 ; des Kinder Surprise Maxi avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22 ; des Schoko Bons avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22 et des Kinder Mini Eggs avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22.

L'Afsca demande de ne pas consommer ces friandises et de les ramener au point de vente.

L'Afsca dit effectuer des contrôles supplémentaires au niveau de la société Ferrero en Belgique à la suite de la découverte d'une série de foyers de salmonelles en Europe. Une enquête a montré que les célèbres œufs en chocolat "Kinder Surprise" de Ferrero étaient un produit suspect. "En Belgique, il n'y a actuellement aucun cas confirmé lié à cette épidémie. Un certain nombre de cas suspects font l'objet d'une enquête en coopération avec les services santé des communautés et Sciensano", souligne l'agence.

La Salmonelle est une bactérie qui peut causer la salmonellose, une infection courante qui peut se traduire par de la fièvre, des crampes abdominales et de la diarrhée dans les 6 à 72 heures suivant la consommation de l'aliment infecté. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des symptômes.

Les consommateurs qui ont des questions peuvent contacter le point de contact pour les consommateurs de l'Afsca via le formulaire en ligne ou au numéro gratuit 0800/13.550.