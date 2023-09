Kimmer Coppejans éliminé en 8es de finale à Zhuhai, en Chine

Kimmer Coppejans n'a pas réussi à se hisser en quarts de finale du tournoi de tennis ATP de Zhuhai en Chine, une épreuve sur surface dure dotée de 981.785 dollars, vendredi.

L'Ostendais, 29 ans, 186e mondial, a été battu en effet en trois manches par l'Américain Mackenzie McDonald (N.6/ATP 39), 28 ans, 4-6, 6-3 et 6-2. Mené 1-4 et après sauvé deux nouvelles balles de break, le numéro 4 belge avait réussi à aligner cinq jeux d'affilée pour empocher le premier set, mais l'Américain a remis les pendules à l'heure pour valider son ticket pour les quarts de finale. La partie a duré plus de deux heures (2h09 minutes). Kimmer Coppejans, en passant le premier tour jeudi, avait réussi à gagner le premier match de sa carrière dans un tournoi ATP.

Deux autres Belges sont engagés dans ce rendez-vous au sud de la Chine. Associés, Sander Gillé et Joran Vliegen sont têtes de série numéro 1 en double. La paire de Coupe Davis s'est qualifiée vendredi pour les quarts de finale où elle affrontera les Américains Evan King et Reese Stalder.