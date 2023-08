Kimi Raikkonen, Team Principal à succès en MXGP, faisait du motocross "en secret" pendant sa carrière en F1

Kimi Raikkonen, sacré Champion du Monde de Formule 1 en 2007, a pris sa retraite sportive fin 2021 après avoir passé plus de vingt ans dans les paddocks de F1. Devenu Team Principal de l'équipe KRT - pour Kawasaki Racing Team - en 2022, le Finlandais a regoûté aux joies du succès avec le constructeur japonais.

"J'ai toujours apprécié les challenges que le motocross vous réserve ainsi que son côté très physique, souligne Kimi Raikkonen, qui a toujours adoré rouler sur deux roues, dans un communiqué de Kawasaki. Les sensations sont géniales. Quand j'étais pilote de Formule 1, je faisais parfois des petites courses en club pour le plaisir, pas à un haut niveau, je considérais cela comme de la préparation. Je ne sais pas ce que mes différentes équipes en auraient pensé, parce que je ne leur ai jamais rien dit !"

Le leader de la formation KRT, le Français Romain Febvre, a notamment réussi l'exploit de remporter cinq Grands Prix d'affilée cette saison. Il occupe la deuxième place du Championnat du Monde à 98 longueurs du métronome espagnol Jorge Prado (GasGas), 22 ans, qui devrait très prochainement décrocher son premier titre en MXGP. Kawasaki, de son côté, occupe la troisième place du classement réservé aux constructeurs.

"C'est sympa de gagner, on travaille pour ça depuis des années, reprend Iceman. Tu veux toujours gagner, mais la différence est infime entre la 5e place et la première ! On sait à quelle vitesse la roue peut parfois tourner. La nouvelle moto fonctionne bien, mais je n'ai pas encore eu la chance de la tester : un nouveau bébé a rejoint la famille cette année et j'ai été très occupé ! J'espère trouver du temps pour l'essayer cet hiver."