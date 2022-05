Kimberley Zimmermann : "Quand on est gosse, on ne pense pas devenir un jour joueur de double"

Comment vous sentez-vous ?

"Je suis très heureuse. C’est une première fois pour moi à Roland-Garros, j’étais déjà très contente d’y participer. Donc atteindre le troisième tour, ce n’est pas quelque chose que j’aurais imaginé en arrivant ici. Je suis vraiment super heureuse."

Vous avez semblé beaucoup vous amuser et bien vous entendre avec Maryna pendant la rencontre ?

"On s’entend très bien, que ce soit sur comme en dehors du court. Elle m’apporte vraiment beaucoup de confiance et de sérénité sur le terrain. Elle, venant du simple, c’est peut-être un peu moins important pour elle que pour moi le double. Puis, c’est vrai que d’avoir quelqu’un à côté de moi qui est un peu plus calme, un peu plus relax, ça m’a beaucoup aidée. On est très souriante et on s’entend vraiment bien."

Quelles étaient vos ambitions dans ce double et ont-elles évolué ?

"Les ambitions c’était surtout de prendre du plaisir, de profiter de chaque instant parce que c’est la première fois pour moi. Je suis vraiment heureuse d’être ici, c’est vrai que j’essaie de profiter encore et encore. On ne sait pas jusqu’où on peut aller. On se complète très bien et on espère aller encore plus loin."

Le résultat purement sportif est particulièrement satisfaisant…

"Sportivement parlant, on a battu les cinquièmes têtes de série aujourd’hui. Ce sont des filles qui ont déjà joué très souvent ensemble et qui ont réalisé de très bons résultats. On a vraiment pris ce match comme un nouveau départ, et on a passé un tour en plus donc pourquoi pas aller encore un peu plus loin."

Public belge

"L’ambiance était incroyable, déjà au premier match, mais ici encore plus. Il y avait énormément de monde, on essaie vraiment de profiter et d’engranger le plus de positivité possible."