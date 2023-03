Kim Wilde et Matmatah têtes d'affiche du "Let There Be Rock à Vielsalm

A Vielsalm, le Festival "Let There Be Rock" a vu le jour en 2008. A la base, des fans d'AC/DC, d’où le nom du festival, une de leurs chansons préférées du groupe australien. Cette année-là, ils avaient invité un groupe cover d’AC/DC, " Highvoltage ". Mais, au fil des années, les organisateurs ont concocté un programme éclectique. Et après le succès l'an passé de Hooverphonic, ils vont proposer un beau programme avec deux têtes d'affiche plutôt alléchantes. Le vendredi, ce sera l’occasion de "faire un tour à Lambé" avec les Bretons de Matmatah. Ambiance assurée avec en première partie Atomique DELuxe et Mister Cover pour terminer la soirée en beauté. Le samedi, Vielsalm accueillera une icône des années 80, la chanteuse Kim Wilde. Avec des titres comme Kids in America, Cambodia ou You Keep Me Hanging On, elle a occupé les premières places des hits parades et a vendu 32 millions d’albums dans le monde. Au menu du samedi, avant Kim Wilde, du blues, avec Thomas Frank Hopper et pour clôturer le Festival en beauté, place au groupe liégeois qui monte, Ycons. La billetterie est ouverte et un tarif préférentiel est proposé aux 500 premiers. https://ltbr.be/