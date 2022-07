Kim Thayil de Soundgarden sur scène avec les Black Crowes

Le guitariste de Soundgarden a rejoint les frères des Black Crowes lors de leur passage dans la région de Seattle le 20 juillet dernier.

Le guitariste de R.E.M., Peter Buck, les a aussi rejoints lors des rappels au Chateau Ste. Michelle Winery Amphitheatre à Woodinville dans l’état de Washington. Il a tout d’abord repris le classique de R.E.M., "The One I Love" pour ensuite être rejoint par Kim Thayill et reprendre "Rock and Roll" du Velvet Underground :