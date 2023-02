Kim Petras reçoit, avec Sam Smith, le premier Grammy majeur pour une personne trans

La 65e cérémonie des Grammy Awards, ce dimanche 5 février à Los Angeles, a mis à l’honneur la communauté LGBTQIA +. D’abord avec le sacre de Kim Petras, première artiste ouvertement trans à décrocher l’un des principaux awards pour son duo avec l’artiste non-binaire Sam Smith et puis, à travers le discours inclusif de Beyoncé, elle aussi entrée dans la légende en devenant l’artiste la plus récompensée.

L’Allemande Kim Petras est entrée dans l’histoire : c’est la première femme trans récompensée dans une catégorie majeure grâce au titre "Unholy" en duo avec Sam Smith. Les deux artistes ont reçu le Grammy de la meilleure prestation vocale pop d’un duo ou groupe. Lors de son discours, Kim Petras très émue à tenu à remercier "les incroyables légendes transgenres" et notamment la productrice électro Sophie : "Sophie, mon amie qui est décédée il y a deux ans, m’a dit que ça arriverait et a toujours cru en moi. Je t’adore et tu seras toujours une source d’inspiration pour ma musique." Elle a également rendu hommage à Madonna sans qui elle ne serait pas là et qui s’est "battue pour les droits de la communauté LGBTQ + ". Elle a également adressé des remerciements à sa mère pour son soutien dans sa transidentité : "J’ai grandi près d’une autoroute dans une Allemagne déserte. Et ma mère m’a fait comprendre que j’étais une fille. Je ne serais pas ici sans elle, ni son soutien".

Madonna a d’ailleurs introduit le show donné par Sam Smith et Kim Petras à la cérémonie et a prononcé à cette occasion une ode aux "rebelles" et aux artistes "choquants et scandaleux" : "Êtes-vous prêts pour une petite polémique ? Voici ce que j’ai appris après quatre décennies passées dans la musique. S’ils disent de vous que vous êtes choquants, scandaleux, gênants, problématiques, provocateurs ou dangereux, vous êtes sur la bonne voie." La star de 64 ans a continué : "Je suis ici pour remercier tous les rebelles qui ouvrent la voie […] Vous êtes vus, vous êtes entendus et, surtout, vous êtes appréciés."