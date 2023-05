Kim Petras enchaine les consécrations et remercie ses proches pour leur soutien dans sa transition

2023 marque un tournant dans la carrière de la chanteuse allemande Kim Petras, dans l’histoire de l’industrie musicale et celle des luttes LGBTQIA +. Après avoir été en février dernier la première artiste ouvertement trans à décrocher l’un des principaux Grammy awards pour son duo avec Sam Smith sur le titre "Unholy" et avoir sorti il y a quelques semaines le single "Alone" avec son idole Nicki Minaj, Kim Petras annonce la sortie de son premier album sur un grand label, "Feed The Beast" attendu le 23 juin. Pour célébrer la nouvelle, elle pose en couverture de deux magazines : la revue gay et lesbienne Out et l’iconique numéro spécial maillots de bain de Sport Illustrated.

Si aujourd’hui Kim Petras peut s’épanouir sur un plan professionnel et personnel c’est grâce au soutien indéfectible de sa famille depuis le début de sa transition. Plus encore, elle estime que ses parents l’ont maintenue en vie, expliquant dans une interview pour le magazine Out que leur soutien a été capital pour surmonter les épreuves : "J’étais très suicidaire quand j’étais enfant et je ne serais tout simplement pas là si mes parents ne m’avaient pas crue." La chanteuse a d’ailleurs remercié ses proches et spécifiquement sa maman dans son discours aux Grammy Awards en février dernier : "J’ai grandi près d’une autoroute dans une Allemagne déserte. Et ma mère m’a fait comprendre que j’étais une fille. Je ne serais pas ici sans elle, ni son soutien".

Lors de son allocution elle a également tenu à remercier les artistes qui ont ouvert la voie aux talents queer dans l’industrie musicale. Parmi "les incroyables légendes transgenres", elle a cité la productrice électro Sophie : "Sophie, mon amie qui est décédée il y a deux ans, m’a dit que ça arriverait et a toujours cru en moi. Je t’adore et tu seras toujours une source d’inspiration pour ma musique." Elle a également rendu hommage à Madonna sans qui elle ne serait pas là et qui s’est "battue pour les droits de la communauté LGBTQ + ".

Un hommage qu’elle réitère dans les colonnes de Out : "Je pense que Madonna a toujours été un peu en avance sur son temps et partage mes luttes comme, quel est le rôle d’une femme ? Et quel est le rôle d’un homme ? Je pense que Madonna a toujours brouillé ces pistes dans sa musique, et c’est ce que j’aime chez elle. Et même dans les années 90, elle luttait pour les droits des homosexuels, elle est juste une véritable icône pour tous ceux qui font partie de la communauté LGBTQ +."