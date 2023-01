Kim Meylemans offre à la Belgique une première victoire internationale en skeleton

Kim Meylemans a remporté la manche de coupe d’Europe de skeleton de Sigulda en Lettonie. Notre compatriote offre à la Belgique sa première victoire internationale dans la discipline.



Meylemans est en grande forme et visiblement à l’aise sur la piste de Sigulda. Après sa deuxième place de ce jeudi 19 janvier, The Little Belgian a fait encore plus fort puisqu’elle a tout simplement décroché la victoire.



Au coude à coude avec Amelia Coltman après la première manche – un petit centième les séparait -, Meylemans a fait la différence lors de sa deuxième descente. Son chrono de 52.03 – le plus rapide des deux jours de compétition – lui a donc permis de devancer la Britannique, victorieuse la veille, et l’Estonienne Darta Zunte.