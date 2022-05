Kim Kardashian porte une robe de Marilyn Monroe au MET Gala : pourquoi c’est une mauvaise idée ?

Alors pourquoi a-t-on laissé Kim Kardashian porter cette robe ? Selon le Los Angeles Times, c’est avant tout pour l’argent. Le musée "Ripley’s" n’a en effet de musée que le nom. Il n’est pas reconnu comme tel, et appartient à une société de divertissement qui possède des attractions touristiques. Son but est donc avant tout la rentabilité, et non la sauvegarde du patrimoine. Vraisemblablement, en échange de quelques minutes passées dans la robe, Kardashian aurait fait de généreux dons à la société.

La restauratrice de l’IRPA souligne que de plus en plus, les ateliers de conservations et restaurations de textiles du monde entier subissent des pressions pour autoriser ce genre de choses. Une pression économique et une pression marketing. Les objets de patrimoine deviennent des éléments de publicités, et les conservateurs et restaurateurs ne sont pas toujours écoutés. La conservation préventive, qui est censée empêcher que l’objet se détériore, est très peu considérée, jusqu’à ce qu’un problème apparaisse. Cet épisode en est le triste symbole.