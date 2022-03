Kim Kardashian ouvre la voie à plus de diversité dans le swimwear.

Avec cette première ligne de maillots de bain, Kim K. continue de coller à l'ADN de la marque, à savoir proposer des pièces confortables sans chichis avec des coupes adaptées au plus grand nombre, dans un esprit minimaliste et conçues en majorité à partir de nylon recyclé.

Et si l'on s'intéresse de plus près aux pièces proposées, déclinées chacune dans pas moins de sept coloris, on s'aperçoit que la collection a bel et bien été pensée pour toutes les femmes. Il ne s'agit pas que d'une question de tailles, qui s'étendent tout de même du XXS au 4XL, mais de formes.

Il est absolument impossible de ne pas trouver chaussure à son pied.

Triangle, brassière, top échancré, bandeau, crop top à manches longues ou courtes, T-shirt de bain et pas moins de six déclinaisons de maillots une-pièce dont un combishort de bain mais aussi une jupe et un paréo…

Côté prix, Skims Swim colle à la gamme proposée pour la lingerie. Les hauts et les bas de maillots de bain classiques sont proposés à partir de 30 euros et il faut compter environ 80 euros pour un maillot une-pièce. Pas donné mais pas excessif non plus.