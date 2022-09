Kim Kardashian méconnaissable en Une du magazine Interview (mais reconnaissable à ses fesses)

Pour ce shooting photo, Kim pose plutôt dénudée et on a envie de dire qu’on n’en attendait pas moins d’elle. Celle qui est donc présentée comme un symbole du nouveau rêve américain a bâti un empire, au départ avec sa mère et ses sœurs, puis seule, elle et son fessier volontairement disproportionné. Ce fessier, on le connaît par cœur, elle nous l’a montré et remontré de toutes les manières possibles, c’est devenu sa marque de fabrique. Mais elle ne l’avait pas encore exhibé avec un jockstrap, ce sous-vêtement de sport destiné aux hommes qui maintient les parties génitales tout en laissant les fesses à l’air. Pratique pour éviter les frottements, confortable selon les uns, sexy selon les autres avec son effet push-up. Et il faut croire que même bourré de silicone, Kim ne dit jamais non à un encore plus de push-up pour son postérieur. C’est certainement l’accessoire le plus osé de ce shooting pour celle qui dit l’avoir imposé pour la séance photo et ensuite avoir adoré le porter.

Et de ce look, celle qui fêtera bientôt ses 42 ans déclare : "Je pense que les blondes s’amusent davantage. Je me sens juste différente." Voilà qui fera plaisir aux brunes et aux autres. En même temps, on peut aussi se sentir contentes et rassurées que Kim Kardashian se sente différente de nous!

Alors, cassera-t-elle Internet comme en 2014 avec son fessier immortalisé par Jean-Paul Goude en Une de Paper Magazine ? On est sur un gros suspense LOL.