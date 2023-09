Kim Kardashian, la business girl derrière la people excentrique

Kim Kardashian est depuis plusieurs années sur toutes les lèvres, ou presque. Difficile de passer à côté de cette personnalité excentrique habituée des sorties médiatiques remarquées. Mais Kim, ce n’est pas que cela. On vous explique pourquoi.

Avec la sortie de la 4e saison de l’Incroyable Famille Kardashian et la présence annoncée de Kim dans le prochain American Horror Story, on parle à nouveau beaucoup de Kim ces dernières semaines.

On pourrait parler de ses frasques faites devant les millions de téléspectateurs regardant L’Incroyable Famille Kardashian, de son mariage raté avec Kanye West, ou des prénoms particulièrement douteux qu’ils ont choisi pour leurs enfants. On pourrait encore vous dire, comme beaucoup le pensent aujourd’hui, que si Kim est devenu people parmi les peoples, c’est parce qu’elle est une nepo baby (une critique sociétale dont on vous parlait ici).

Mais Kim Kardashian est plus que ça, et elle mérite qu’on s’y intéresse. Car Kim K. est aussi une business girl qui en veut. La preuve, s’il en fallait une, avec sa présence dans le classement convoité des 100 entreprises les plus influentes de la planète en 2023, un classement publié chaque année par le magazine Time.