Kim Kardashian et Kanye West divorcés : voici la somme folle de la pension

Kim Kardashian et Kanye West viennent de finaliser leur divorce. Les deux stars étaient mariés depuis 2014.

Cela faisait 10 ans que les deux célébrités étaient ensemble, ils se sont rencontrés en 2012 et ils se sont mariés deux ans plus tard. Kim Kardashian et Kanye West ont 4 enfants ensemble : deux filles, North, 9 ans, et Chicago, 4 ans, et de deux garçons, Saint, 6 ans, et Psalm, 3 ans.

Si ça fait quelques mois qu'on parle du divorce, celui-ci est officiellement acté. En février 2021, la presse people annonce que Kim Kardashian a entamé une procédure de divorce contre Kanye West.

Quelques mois plus tard, celui-ci est officiel et le site TMZ a eu accès aux papiers du divorce.

Dans le détail, on apprend que Kanye West aurait accepté que Kim Kardashian obtienne la garde des enfants 80% du temps. Le chanteur doit aussi payer une pension de 200 000 dollars soit environ 193 000 euros par mois à l'influenceuse. Il est aussi responsable de la moitié des frais concernant la scolarité, les frais médicaux et la sécurité des enfants. Concernant les biens du couple, c'est une séparation des biens prévue dans le contrat de mariage.

C'est un divorce XXL pour l'ancien couple Kim Kardashian / Kanye West.