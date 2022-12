Kim Kardashian, Barbiecore, Coperni : les inspirations mode les plus folles de l'année 2022.

Si l'année 2022 a été rythmée par les traditionnels défilés, collaborations mode et autres créations excentriques, qui continuent de passionner le public, deux maisons se sont distinguées au fil des mois avec des initiatives remarquables. C'est le cas de Coperni qui, en pleine Fashion Week de Paris, a clôturé son défilé avec une robe spectaculaire qui a fait le tour de la toile en quelques minutes seulement. Le duo à la tête de la maison, Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, a tout simplement aspergé Bella Hadid d'un spray qui, au contact de la peau, s'est métamorphosé en tissu. Une prouesse devenue virale qui a fait bondir l'intérêt de recherche pour la marque de mode de 3.000% dans les jours qui ont suivi le show.

Dans un autre registre, Patagonia s'est également distingué cette année via son fondateur Yvon Chouinard, qui a fait don de sa société, évaluée à 3 milliards de dollars, à la nature. Il a plus précisément fait le choix de transférer l'intégralité de ses parts à un trust choisi pour faire respecter ses valeurs ainsi qu'à une association entièrement dédiée à la cause environnementale. Une décision qui lui a valu les faveurs du public et a permis de prouver que la mode pouvait bel et bien se montrer (plus) vertueuse.

*Pour les besoins de ce rapport annuel, Lyst a analysé les données de ses 200 millions d'utilisateurs, entre janvier et octobre 2022. Pour consulter l'intégralité du rapport : www.lyst.com/data/year-in-fashion-2022.