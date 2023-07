Kim Kardashian a sauvé la vie d'une de ses fans grâce à un body "très serrant" de sa marque

En mai dernier, Angelina Wiley a publié sur son compte TikTok une vidéo où elle explique qu’elle a reçu 4 balles dans le corps après qu’on lui ait tiré dessus à Kansas City, dans le Missouri en janvier dernier.

La jeune femme de 22 ans explique que le body gainant "Skims", la marque de vêtements de Kim Kardashian, aurait été tellement compressant qu’il l’aurait empêchée de se vider de son sang, la sauvant d’une hémorragie mortelle.

"Kim Kardashian m’a sauvé la vie. Ce nouvel an, on m’a tiré dessus quatre fois. Sous ma robe, je portais un body Skims. Il était si serré qu’il m’a empêchée de me vider de mon sang. Je le recommande. Je vais clairement m’en acheter d’autres. Je devrais même en porter tous les jours. C’est comme une armure corporelle pour les femmes. Remerciez le destin, ou Jésus, mais je vais remercier Kim !"

Une vidéo repartagée fin juillet par Kim Kardashian, qui compte désormais 1,5 millions de vues avec en légende "wowww". Dans la vidéo, elle demande à la star de lui offrir des bodys étant donné que le sien, troué par les balles, est gardé par la police pour les besoins de l’enquête. Vœux exaucés : la jeune femme a été contactée par la marque : "Ils vont m'envoyer certaines de leurs pièces préférées. Je suis surexcitée ! "

Malgré tout, le fait que le body soit si serré pose question. Qu'il compresse au point de stopper une hémorragie est inquiétant et incite à faire attention si vous comptez vous le procurer.