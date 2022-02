Kim Jong-un envoie ses jardiniers dans un camp parce que les Kimjongilias n'ont pas fleuri

Selon news18, un certain Han était responsable de la serre et avait pour responsabilité directe de faire fleurir les Kimjongilias à temps. Il n’y est pas parvenu, selon des sources, car la serre n’était pas suffisamment humide et il y avait une pénurie de bois de chauffage. Une erreur qui lui vaudra six mois dans un camp de travail…

Et il n’est pas le seul, Choi un employé responsable des chaudières de l’établissement, aurait également été condamné à trois mois dans les camps pour ne pas avoir "réglé correctement la température".