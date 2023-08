Kim Jong Un appelle la Corée du Nord à intensifier sa production de missiles

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a visité vendredi et samedi des usines produisant des missiles, des munitions pour des lance-roquettes multiples de très gros calibre et des véhicules blindés de combat, a rapporté KCNA.

Le leader a fait part de sa "satisfaction" lors de la visite d'un centre de production de missiles qui est parvenu à "perfectionner les questions scientifiques et technologiques liées à la production" et a modernisé les armes. "Il a fixé un objectif important : augmenter considérablement la capacité de production de missiles", et a souligné le rôle de l'usine dans "l'accélération" des préparatifs en vue d'une guerre, selon KCNA.