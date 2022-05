Kim Gordon, la Marraine du Grunge

En 2011 pour les fans du rock dit "contre-culture", c’est la douche froide ; Thurston Moore et Kim Gordon, se séparent emportant avec eux ce groupe culte.

"Girl in a Band" est une autobiographie qu’elle publie en 2015 dont le titre renvoie à la question que lui posent souvent les journalistes : "Qu’est-ce que cela fait d’être une fille dans un groupe ?" Kim livre ici ses mémoires et un regard particulièrement original sur la place des femmes dans l’histoire du rock’n’roll.

Après plus de 40 ans de carrière Kim sort en 2019 son tout premier album solo, ''No Home Record'', d’après le film du même nom de Chantal Akerman. Un album où elle flirte franchement avec des sons électros, des beats de hip-hop traînants, un rock plus brut et une noise grinçante. Un album qui livre toute l’inventivité d’une artiste qui sait se remettre en question, l’audace et la créativité en prime.