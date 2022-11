Kim Dumont, une cowgirl en Belgique

Kim monte trois fois par semaine afin de répondre aux exigences de ces disciplines. Ses entraînements ont commencé à payer en 2021 à la suite de ses premiers résultats en classement : " Je suis la première belge à figurer dans le classement mondial, je suis vice-championne de Belgique, 4e championne d’Europe et je suis championne de la saison 2019-2020 d’Extreme Cowboy Race. "

Son objectif ultime ? Arriver à concourir au côté des plus grands acteurs de cette discipline et disputer les championnats du monde. Pour cela, elle doit accumuler un certain nombre de points en compétitions nationales et européennes afin de pouvoir s’envoler pour les États-Unis.

" J’aimerais bien commencer à faire des spectacles de Trick Riding et continuer à faire des compétitions. Et puis aller au championnat du monde. Tous nos points sont envoyés en Amérique. Et quand on a assez de points, on peut aller faire le championnat mondial. "

En 2022, Kim réalise une partie de son rêve puisqu’elle se produit désormais en spectacle au Western City de Chaudfontaine. Côté classement, elle compte une deuxième année consécutive de Championne et Vice-championne d’Extreme Cowboy Race en Belgique et atteint la 7e place au classement mondial de la discipline dans la catégorie "Youth Points" (trd. Jeunesse).

Si vous voulez suivre Kim et son parcours, la jeune femme a créé une page Facebook.

(Article publié le 22 février 2021 et réédité le 2 novembre 2022)