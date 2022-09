Kim Clijsters va reprendre la raquette pour affronter des anciennes stars du tennis au Luxembourg

Kim Clijsters, qui a mis un terme à son deuxième come-back et à sa carrière en avril dernier, va reprendre la raquette lors du Luxembourg Ladies Tennis Masters, un tournoi sur invitations qui reprend huit anciennes joueuses du circuit professionnel et qui se déroulera du 20 au 23 octobre.

Parmi ces joueuses, on retrouve deux autres anciennes numéro 1 mondiales : Jelena Jankovic et Martina Hingis. "Kimmeke", lauréate de 41 titres sur le circuit WTA dont 4 Grands Chelems, aura également l’occasion d’affronter Agnieszka Radwanska, Kiki Bertens, Daniela Hantuchova, Julia Goerges et la Luxembourgeoise Mandy Minella.

Kim Clijsters connaît bien le Luxembourg puisqu’elle y a remporté son premier tournoi WTA en 1999 à l’âge de 16 ans. Elle s’y est imposée cinq fois. La grande gagnante de ce tournoi remportera la somme de 25 000 euros.