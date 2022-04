Kim Clijsters met un terme à son deuxième come back et à sa carrière

"Ma passion pour le tennis ne disparaitra jamais, quoi que je fasse", a poursuivi Clijsters. "Je ressens un très grand besoin de rendre au tennis, parce que j'en ai tellement profité. Donc oui, ce sera la prochaine phase, voir où puis-je aller?"

Interrogée sur d'éventuels regrets, Clijsters répond "non" avec insistance. "Aucun. J'ai toujours pris mes décisions de carrière en fonction de ce que je ressentais à ce moment-là, et non pas en fonction de ce qui était bon pour ma carrière à long terme. Je suis heureuse de la façon dont tout s'est déroulé."

Ancienne numéro 1 mondiale et lauréate de 41 titres sur le circuit WTA dont 4 Grands Chelems, Kimmeke affiche le plus beau palmarès de l’histoire du tennis belge avec Justine Henin. Leur rivalité a fait vivre à notre pays des très grands moments comme cette finale noir-jaune-rouge à Roland Garros en 2003. Elle a dominé le classement WTA à quatre reprises, la dernière en temps que maman, une première dans l'histoire.



Kim n’était plus montée sur le court depuis sa défaite au premier tour à Indian Wells en octobre 2021. La Tchèque Katerina Siniakova restera donc sa dernière adversaire.