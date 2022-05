Kim Cattrall sur Sex and the City : tout mon être me disait 'ça suffit'

Après six saisons et deux longs métrages dans la peau de cette femme d’affaires décomplexée, elle a décidé de couper entièrement les ponts avec la franchise. Pour se préserver, elle n’a pas regardé la minisérie " And Just Like That…”. "On ne m’a jamais proposé de participer au reboot. J’ai été très claire sur mes envies après [que] la possibilité de faire un troisième film [a été évoquée], par conséquent j’ai appris qu’il y allait avoir un reboot comme tout le monde : via les réseaux sociaux." reprend AlloCiné.

Pour elle, c’était impossible de reprendre un boulot qui date d’il y a 17 ans : " Quand la série s’est finie, j’ai trouvé ça intelligent. On ne se répétait pas. Et puis le film est venu régler les dernières questions laissées en suspens. Et puis il y a eu un autre film. Et puis encore un autre film ? […] Tout mon être me disait : 'ça suffit'."