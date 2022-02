Killing Joke sort un titre empreint de l'actualité

Lord Of Chaos contiendra deux nouveaux titres - "Lord Of Chaos" et "Total" – en plus d’un " motorcade mix " de "Big Buzz" et une version "Youth's Disco 45 Dystopian Dub" de "Delete In Dub." Le communiqué de presse précise aussi que ces deux nouveaux titres donnent le nom pour l’intégralité de l’album à venir, et sur lequel ils travaillent en ce moment à Prague.

L’EP Lord Of Chaos peut être précommandé ici.