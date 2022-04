Killing Joke : Jaz Coleman frôle la mort

L’affaire remonte à l’an dernier, elle se déroule en Amérique Centrale. Le chanteur de Killing Joke profite d’une partie de pêche lorsqu’il tombe d’un bateau.

" J’ai failli mourir à l’hôpital ", dit-il lors d’une interview accordée à Metal Hammer. Jaz Coleman explique y être arrivé presque inconscient : "Il y avait des centaines de personnes qui priaient et d’autres qui se battaient, vous n’avez jamais vu quelque chose comme ça !"

Il poursuit en expliquant qu’il est resté dans le coma pendant une demi-heure après son admission, puis qu’il est devenu de plus en plus malade suite à un diagnostic erroné. Pourtant, le chanteur admet qu’il était plus chanceux qu’un autre patient : " Sa putain de tête a explosé à côté de moi ! "

Heureusement, Coleman a suffisamment récupéré pour enregistrer le nouvel EP de Lords Of Chaos de Killing Joke, dont voici le premier single :