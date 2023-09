Killian Sardella (Anderlecht) sur le Gril : " Jouer avec Vincent Kompany, c’était juste de la magie… "

PAPIER 2 : VINCENT KOMPANY. (Il sourit) " J’ai une bonne anecdote : quand je suis passé pro dans le noyau A, j’étais encore à l’école et je venais de finir les examens de juin. Le groupe pro allait partir en stage, ça faisait une semaine que j’en faisais partie et Vincent m’avait donné 7 jours de congé… Et là, je ne sais pas ce qui me prend, je vais dans son bureau et je lui demande… 3 jours de congé en plus ! Et là, Vincent me regarde avec de grands yeux, en mode ‘Mais il est fou, ce petit, là !’ Bon, j’avais 17 ans et j’étais un peu naïf… Il m’a donné mes 3 jours mais quand il est revenu du stage, il m’a directement attrapé et il m’a dit ‘Toi, petit, tu ne me fais plus jamais un truc pareil !’ J’étais jeune, je ne me rendais pas compte… Encore aujourd’hui, rien que d’y penser 4 ans plus tard, j’ai des sueurs froides… (Il rigole) Après, c‘est clair que dans un groupe, c’est bien de se dire les choses en face : en faisant ça, on vit mieux, on résout mieux ensemble les passes délicates. Ce n’est pas toujours facile à entendre… mais c’est mieux que de laisser les frustrations s’installer. C’est comme ça qu’une équipe avance… A Anderlecht, chez les jeunes, on est formé ainsi, il faut afficher de la confiance et de l’audace. Mais c’est vrai que la frontière entre la confiance et l’arrogance est parfois ténue… (clin d’œil) Et c’est ce qui fait qu’on devient les joueurs qu'on est aujourd'hui. "

PAPIER 3 : INSTAGRAM. (Il grimace) " Je suis sur Instagram car ça fait partie de l’image et de la com d’un footballeur… mais je ne suis pas trop fan des réseaux sociaux. J’ai vécu pas mal de moments difficiles en me faisant insulter sur les réseaux quand je jouais moins bien… et ça me touchait fort au début. (Il fait une pause) Aujourd’hui, j’ai pris du recul et ça ne me touche plus du tout. Mais comme footballeur, comme personne publique, on doit contrôler son image et faire attention à tous ses actes. Mais à nouveau, c’est une question d’éducation… J’essaie de répondre aux fans qui m’écrivent… et c’est vrai que quand on joue bien, c’est plus facile ! " (clin d’œil)