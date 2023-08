Killer Bean : le grain de café qui a conquis Internet

En voyant que son film gagne en popularité sur Internet, Jeff Lew décide de surfer sur la vague et va créer de plus en plus de contenu autour de Killer Bean. Il alimente la chaîne YouTube avec du contenu mettant en scène le personnage de Jack Bean (le vrai nom du personnage principal), il sort des produits dérivés en rapport avec Killer Bean et il va même créer de nouveaux courts et moyens métrages mettant en scène ses différents personnages.

En août 2021, il annonce la création d'un jeu vidéo dédié à Killer Bean, développé sur Unity 2021. Il est aidé par quelques fans pour la réalisation du jeu, mais s'y consacre essentiellement seul, comme pour le reste de ces projets. Le jeu est supposé se dérouler après le film "Killer Bean Forever" et suit donc une certaine logique temporelle.

Deux an après cette annonce, le jeu voit enfin son premier trailer et est enfin disponible en pré-commande. En à peine deux jours, le trailer du jeu a récolté plusieurs centaines de milliers de vues et il semble y avoir un vrai engoument derrière celui-ci.