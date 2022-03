Kill Fiction au Théâtre de la Toison d’or va vous baffer

LA PRESSE EN DEUX MOTS

" Kill Fiction, la parodie qui veut tuer la fiction. " – La Libre

" Tout est original, frais, pétillant et on rit à en avoir mal au ventre. Les clins d’œil au cinéma américain sont subtils et utilisés à bon escient. C’est une parenthèse tout à fait délicieuse à savourer que l’on soit un amateur de film de genre ou pas. " – Le Suricate

" Une prometteuse plume comique et un réjouissant univers frappadingue. " – Le Soir