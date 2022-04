Kiligi : un nouveau réseau social bienveillant pour les jeunes créé par un Péruwelzien

S’insulter sur Twitter, s’envier sur Instagram, se harceler sur Facebook : les réseaux sociaux ne sont pas toujours un lieu d’échange paisible. Pour lutter contre le mal-être des jeunes et encourager la bienveillance, Guillaume Vilain, un ancien instituteur péruwelzien a créé une application. Elle s’appelle "Kiligi". Et depuis sept mois, des jeunes l’utilisent, en Belgique, mais aussi en France, en Suisse et au Québec.

Sur ce réseau, le jeune qui débarque est invité à se confier. Avant d’écrire son post, il peut dire comment il va, quels sont ses besoins, quel sujet il veut aborder. Impossible de poster une photo ou une vidéo. Sur "Kiligi", seuls le texte et les émojis sont admis. Le message sera ensuite commenté par d'autres utilisateurs.